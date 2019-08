Stopnja radioaktivnosti do 16-krat višja, kakšno orožje je preizkušala Rusija?

Stopnja radioaktivnosti se je po eksploziji na morski ploščadi na ruskem severu povišala tudi za 16-krat, so pet dni po eksploziji potrdile oblasti. Še vedno pa se mnogi sprašujejo, kakšno orožje so preizkušali.

Konec preteklega tedna je na severu Rusije znova odjeknila močna eksplozija, natančneje v vojaškem oporišču blizu vasi Njonoksa. Sprva je rusko obrambno ministrstvo trdilo, da je eksplodiralo med testom raketnega motorja na tekoče gorivo ter da sta pri tem umrli dve osebi. Kasneje pa je ruska državna jedrska agencija Rosatom potrdila, da se je nesreča zgodila med testiranjem motorja na jedrski pogon, v nesreči pa je umrlo pet znanstvenikov, trije so bili ranjeni. Potrdili so tudi, da se je eksplozija zgodila na morski ploščadi - znanstveniki naj bi zaključili teste, ko naj bi izbruhnil požar, motor pa eksplodiral. Iz Rusije so kmalu zatem poročali o povečanju radioaktivnosti v bližnjem pristaniškem mestu Severodvinsk, prebivalci naj bi množično začeli kupovati jod, oblasti pa so uradno sprva zanikale govorice o povečani stopnji radioaktivnosti. Skorajda teden dni kasneje pa so priznali: stopnja radioaktivnosti v bližini eksplozije je bila kar 16-krat višja kot običajno, je potrdila ruska vremenska služba. V mestu Severodvinsk s 180.000 prebivalci so na šestih različnih meritvenih točkah zabeležili povečanje gama sevanja, vse od štirikrat do 16-krat večje vrednosti od običajnih. Kljub temu naj tudi te povišane vrednosti ne bi bile nevarne za človeka oziroma predstavljajo izredno majhno tveganje, po poročanju BBCtrdijo jedrski strokovnjaki.

V začetku avgusta je eksplodiralo tudi v skladišču orožja na vzhodu Rusije. FOTO: AP

A kljub temu meritve ruske vremenske službe na laž postavljajo prvotne trditve oblasti v Severodvinsku, ki so trdile, da se je stopnja radioaktivnosti rahlo povišala zgolj za 40 minut po eksploziji, nato pa se vrnila na običajno raven. Rosgidromet na drugi strani trdi, da so bile vrednosti povišane vsaj dve uri in pol. V dneh po eksploziji so v javnost prišla nasprotujoča si poročila, da naj bi oblasti razmišljale o evakuaciji Nyonokse. Nekateri lokalni prebivalci so za ruske medije dejali, da so jih že v sredo pred eksplozijo prosili, naj zapustijo svoje domove zaradi napovedane vojaške vaje, domnevno evakuacijo so kasneje potrdili tudi nekateri uradniki mesta Severodvinsk. Na drugi strani je regionalni guverner Igor Orlov te navedbe označil za "popoln nesmisel".

Kakšna orožja preizkuša Rusija? A eksplozija na morski ploščadi je predvsem sprožila vprašanje mednarodne javnosti, kaj točno je Rusija testirala oziroma kakšna orožja razvija. Pojavile so se domneve, da naj bi preizkušali novo vrsto rakete na jedrski pogon Burevestnik oziroma "Skyfall", ki jo je predsednik Putin ruski dumi predstavil že lani. Pet jedrskih znanstvenikov, ki so v nesreči umrli, je prihajalo iz Sarova, mesta, ki se nahaja 373 kilometrov vzhodno od Moskve. Gre za enega od "zaprtih" mest na ozemlju Rusije, kjer naj bi razvijali jedrske konice. V času hladne vojne je bilo mesto znano pod imenom Arzamas-16, takrat je postalo tudi zaprto za javnost, takratne sovjetske oblasti pa so ga celo izbrisale z zemljevidov. Po poročanju CNN naj bi se na ozemlju Rusije trenutno nahajalo še deset podobnih mest, ki naj bi bila celo bolj skrivnostna kot ameriško Območje 51. In prav ta mesta naj bi igrala pomembno vlogo pri razvijanju novih orožij, vključno z raketo na jedrski pogon, ki naj bi eksplodirala prejšnji četrtek in ki bi lahko imela po mnenju strokovnjakov skorajda neomejen doseg. Pri eksploziji bi sicer lahko šlo tudi za drug tip orožja, a enako sposobnega nositi jedrsko konico, je za BBCdejal strokovnjak kraljevega inštituta Rusi v Veliki Britaniji, Mark Galeotti.

Rusija je bolj uspešna pri testiranju Pozejdona. FOTO: AP