Svetovna zdravstvena organizacija: Rusi spijejo 40 odstotkov manj alkohola

Rusi morda res slovijo tudi po svoji ljubezni do alkoholnih pijač, a novi podatki Svetovni zdravstvene organizacije kažejo, da se je poraba alkohola v največji državi sveta zmanjšala za kar 40 odstotkov. Razlog za to so predvsem strožji zakoni na področju prodaje in promocije alkohola.

Podatki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) kažejo, da se je poraba alkohola na prebivalca v Rusiji od leta 2003 do 2016 zmanjšala za kar 43 odstotkov. Kot glavni razlog za to navajajo ukrepe, sprejete v času predsednikovanja Vladimirja Putina, ki je med drugim uvedel najstrožji zakon o omejitvi prodaje alkohola od razpada Sovjetske zveze - če je zadnji sovjetski voditelj Mihail Gorbačov vodil kampanjo proti uživanju alkohola, se je po razpadu SZ poraba alkoholnih pijač namreč močno povišala. Leta 2011 so v Rusiji prvič v zgodovini med alkoholne pijače uvrstili pivo in prepovedali prodajo alkohola v trgovinah po 23. uri zvečer. Ob tem so spodbujali in promovirali zdrav način življenja, kot enega glavnih vzrokov za upad uživanja alkohola pa je potrebno omeniti tudi vidno zmanjšanje na črno oziroma doma pridelanih alkoholnih pijač. "Ruska federacija je bila dolgo razumljena kot država uživalcev alkohola,"navaja poročilo, ki ga povzema AFP, in dodaja, da je bil alkohol eden izmed glavnih vzrokov za porast smrti v 90. letih prejšnjega stoletja. "A v zadnjih letih se je to spremenilo." Upad uživanja alkohola se naj bi že poznal tudi pri pričakovani življenjski dobi. FOTO: Shutterstock Avtorji poročilo navajajo, da je trend upada uživanja alkoholnih pijač že viden pri povišani življenjski dobi Rusov, ki je bila lani najvišja doslej - življenjska doba moških je znašala 68 let, žensk pa 78 let. Za primerjavo - v začetku 90. let prejšnjega stoletja je bila pričakovana življenjska doba moških zgolj 57 let. V povprečju naj bi odrasli Rusi sedaj spili manj alkohola kot Francozi ali pa Nemci, še kažejo podatki.