Rusija dovolila evakuacijo žensk in otrok iz jeklarne v Azovstalu

Mineva 71. dan ruske invazije na Ukrajino. Če na svetu obstaja pekel, je to v Azovstalu, je razmere v zadnjem oporišču ukrajinskega upora v Mariupolu opisal župan tega pristaniškega mesta. Ruska vojska je za nekaj ur ustavila napade na jeklarno, da bi lahko na varno prepeljali ujete civiliste. Ali je kdo uspel zapustiti Azovstal, ni znano. Rusija naj bi tudi v petek in soboto za nekaj ur prekinila ogenj in zagotovila humanitarni koridor za evakuacijo žensk in otrok iz jeklarne, ne pa tudi vojakov. Iz Mariupola in njegove okolice so sicer v zadnjih v zadnjih 24 urah evakuirali 344 ljudi. Na frontni črti na vzhodu Ukrajine pa naj ne ena ne druga stan ne bi dosegli večjih prebojev.