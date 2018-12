Rusija grozi z oboroževalno tekmo, Cerar napovedal razpravo o usodi jedrske pogodbe INF

Združene države Amerike pa so Rusiji v torek celo podale 60 dni časa, da začne spoštovati dogovor, v nasprotnem primeru bodo po izteku roka začele šestmesečni proces uradnega izstopa iz te dvostranske pogodbe.

Rusija pogodbo ogroža z razvojem in nameščanjem novega raketnega sistema 9M729, ki je mobilen, ga je težko zaznati in lahko deluje jedrsko. Ta sistem lahko doseže evropska mesta z malo ali nič opozorilnega časa, je že večkrat opozoril generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg .

Po torkovem srečanju zunanjih ministrov držav članic zveze Nato, na katerem so izpostavili, da Rusija krši pogodbo o omejitvi jedrskih raket srednjega dosega (INF) ter Moskvo pozvali k spoštovanju pogodbe, ki sta jo leta 1987 podpisala takratni ameriški predsednik Ronald Reagan in sovjetski voditelj Mihail Gorbačov .

Ruski predsednik Vladimir Putin je nato danes zagrozil z oboroževalno tekmo ter dejal, da bo Rusija začela razvijati nove rakete, ki jih omenjena pogodba sicer prepoveduje, če bodo ZDA od pogodbe odstopile in začele razvijati rakete srednjega dosega. Putin je hkrati zavrnil trditve, da Rusija krši pogodbo ter dejal, da ZDA za to niso predložile nikakršnih dokazov."Sprva ameriška stran napove, da bo izstopila iz sporazuma, potem pa je začela iskati utemeljitve za to," je dejal."Prvi izgovor je, da mi nekaj kršimo. Hkrati, kot ponavadi, niso predložili dokazov o kršitvah."

Ameriški predsednik Donald Trump je sicer že pred meseci napovedal umik od pogodbe in povečanje ameriških jedrskih zalog "dokler se ljudje ne bodo spametovali". V sporočilu, ki ga je pridobil in nato objavil Washington Post, pa je Trumpov svetovalec za nacionalno varnost John Bolton celo odredil Pentagonu razvoj in namestitev raket "v najkrajšem možnem času", piše TheGuardian.