Rusija in Kitajska zaradi ameriških raket zahtevata sklic varnostnega sveta

Ameriško obrambno ministrstvo je v ponedeljek sporočilo, da so uspešno preizkusili svojo novo manevrirno raketo srednjega dosega. To je prvi ameriški preizkus tovrstne rakete po dokončni odpovedi pogodbe o prepovedi raket srednjega dosega (INF) med ZDA in Rusijo v začetku avgusta.

Zaradi izjav ameriških predstavnikov in načrtov ZDA za razvoj in nameščanje raket srednjega dosega Moskva in Peking zahtevata sklic seje VS ZN, poroča Reuters na spletni strani. Predlagata, da naj petnajstčlanski VS ZN razpravlja o "grožnji mednarodnemu miru in stabilnosti". Vodja ZN za razorožitev Izumi Nakamitsunaj bi po njihovem predlogu varnostni svet seznanil z dogajanjem.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v sredo na obisku na Finskem ocenil, da bi ZDA lahko namestile nove rakete v Romuniji ali na Poljskem, kar je scenarij, na katerega bi morala Moskva po njegovem prepričanju odgovoriti.

ZDA sicer poudarjajo, da nimajo neposrednih načrtov za namestitev novih raket na kopnem v Evropi.