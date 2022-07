Rusija ne zaupa Ukrajini: zahtevajo pregledovanje ukrajinskih plovil

Rusija je razširila seznam neprijateljskih držav in nanj poleg Danske, Grčije in Hrvaške uvrstila tudi Slovenijo. Mineva sicer 149. dan ruske invazije na Ukrajino, posledice pa čuti ves svet. Ukrajina in Rusija sta v Istanbulu podpisali sporazum o izvozu žita iz ukrajinskih pristanišč, kar naj bi ublažilo svetovno prehransko krizo. V skladu z dogovorom bodo ukrajinska plovila vodila in spremljala ladje z žitom v pristanišča in iz njih. Turčija in Združeni narodi pa bodo te ladje na zahtevo Rusije, ki se boji, da bo Ukrajina tihotapila orožje, pregledovali. Sporazum naj bi olajšal tudi izvoz žita in gnojil iz Rusije, ki postaja vse bolj nezanesljiv partner. Predvsem glede dobave plina Evropi.