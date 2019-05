'Rusija je napadla naš politični sistem.' Trumpa pa 'ni mogel obtožiti'

Mullerjevo poročilo je bilo težko pričakovano predvsem v demokratskem taboru, kjer se po porazu Hillary Clintonproti Donaldu Trumpu niso nikoli sprijaznili z dejstvom, da je slednji ameriški predsednik. Upali so, da bo preiskava, ki je vodila do 35 obtožnic, le izbrskala nekaj, zaradi česar bi lahko Trumpa odstavili.

A Muller neizpodbitnih dokazov proti predsedniku na koncu ni našel oziroma trdi, da obtožnice ni bilo ne zato, "ker predsednik ni oviral pravosodja", ampak zaradi dolgoletne politike ameriškega pravosodnega ministrstva, da se aktualnega predsednika ne obtoži zločina.

Kar pa ne pomeni, da se - tako Muller - niso dogajale nenavadne stvari. "Bili so številni, sistematični poskusi, da se vpliva na rezultat volitev in to zahteva pozornost Američanov,"je dejal Muller, ki meni, da je "Rusija napadla ameriški politični sistem".

Muller sicer o poročilu in preiskavi ne namerava razpredati. "Odločil sem se, da bo to edina priložnost, ko z vami govorim o tem. Vem, da je bila razprava o tem, da bi se moral pojaviti pred kongresom. Ampak to poročilo je moje pričanje, pri tem bo ostalo. V kakršnem koli pojavljanju ne bom razkril nobenih informacij, ki niso že javne."

Vseeno pa Mullerjevo poročilo ostaja dokument, ki bo še naprej delil ameriško javnost. "Če bi lahko zagotovo rekel, da predsednik ni storil kaznivega dejanja, bi to rekel. Po drugi strani pa nismo potrdili, da ga je storil,"pravi Mueller.

Donald Trump je v odzivu tvitnil: "Nič se ni spremenilo. Nibilo zadostnih dokazov, torej je v tej državi oseba nedolžna, primer pa zaprt."