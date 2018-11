Rusija mora plačati odškodnino predsednikovemu kritiku

Poleg tega je bila 42-letnemu političnemu aktivistu kršena še njegova pravica do svobode in varnosti ter pravičnega sojenja. Sodniki v Strasbourgu so poleg tega prepoznali tudi kršitev 11. člena konvencije, ki se nanaša na pravico do svobode zbiranja in združevanja, pri čemer dve aretaciji Navalnega nista imeli legitimnih ciljev - ti bi bili preprečevanje kriminala ali nereda oz. zaščita pravic drugih, preostalih pet pa v demokratični druž bi po mnenju sodnikov ni bilo nujnih.

V Strasbourgu so odločali o več pritožbah Navalnega, v katerih je sodnike pozval, naj potrdijo, da so bile njegove aretacije, priprtja in administrativne kazni v obdobju med letoma 2012 in 2014 politično motivirane in da so bile kršene njegove pravice.

Med letoma 2012 in 2014 ga je ruska policija ob robu protivladnih političnih shodov aretirala sedemkrat. Vsakič so ga prepeljali na policijsko postajo, kjer so ga več ur zadrževali in ga nato sodno preganjali ali zaradi kršitve postopkov v zvezi z dogodki na javnih mestih ali zaradi neupoštevanja ukazov policije.

Kot je danes spomnilo sodišče, so Navalnega v petih primerih obsodili na denarno kazen, dvakrat pa na upravnih zapor za sedem oz. 15 dni. Navalni se je v zvezi s temi kaznimi zaman pritoževal pred ruskimi sodišči, zato se je na koncu obrnil na sodišče v Strasbourgu.

To je februarja 2017 Rusijo prvič obsodilo, med drugim zaradi kršitve pravice do svobode in varnosti, svobode zbiranja in združevanja ter pravičnega sojenja, a zavrnilo, da so bile aretacije politično motivirane. Na to sodbo sta se pritožila tako Rusija kot Navalni.

Navalni je dolgoletni kritik ruskega predsednika, v zadnjih letih je organiziral številne protivladne proteste. Na marčevskih predsedniških volitvah v Rusiji ni smel kandidirati, saj so mu oblasti to prepovedale zaradi pogojne obsodbe iz leta 2013. Na volitvah bi bil, sodeč po javnomnenjskih raziskavah, najresnejši Putinov tekmec, a še vedno brez možnosti za zmago.