Rusija obtožila Izrael, da je v raketnem napadu ogrozil dve potniški letali

Sirija je dopoldne sporočila, da je njihova zračna obramba prestregla več izraelskih raket, ki so letele na območje v okolici Damaska. Nekaj jih je vendarle doseglo cilj in ranjeni so bili trije sirski vojaki, uničeno pa je bilo tudi skladišče orožja.

V Moskvi so se odločno postavili na stran zavezniškega režima v Siriji pod vodstvom predsednika Bašarja al Asada. Opozorili so tudi, da je "provokativna akcija izraelskega letalstva neposredno ogrozila dve potniški letali". Letali, ki nista bili ruski, sta se ravno pripravljali na pristanek v Bejrutu in Damasku, ko je prišlo do incidenta, je povedal tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstvaIgor Konašenkov.

Eno od teh letal so nato preusmerili v rusko vojaško oporišče v Siriji, "da bi preprečili tragedijo", je še dodal Konašenkov.

Izrael je doslej izvedel že nekaj bombnih napadov Siriji, ki naj bi bili, kot trdijo v Tel Avivu, uperjeni proti iranski vojski, ki podpira sirski režim. Prav tako naj bi napadali pošiljke naprednega orožja libanonski šiitski milici Hezbolah, ki jo prav tako podpira Iran, sovražnik Izraela. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je že večkrat zagrozil, da ne bo dopustil Iranu, da bi se mirno vzpostavil kot vojaška sila v Siriji.

Putin novo orožje označil za odlično novoletno darilo narodu

Ruski predsednik Vladimir Putinje medtem v sredo spremljal preizkus novih hipersoničnih raket in poudaril, da je orožje nemogoče prestreči in da bo zagotovilo varnost Rusije v prihodnjih desetletjih.

V pogovoru z rusko vojsko je Putin dejal, da je uspešen test "velik uspeh" in "odlično novoletno darilo narodu".

Hipersonična raketa naj bi bila sposobna letenja z 20-kratno hitrostjo zvoka, pri tem pa tudi manevrirati, zlasti po višini, s čimer naj bi se bila sposobna izogniti protiraketnim izstrelkom. Raketa naj bi bila sposobna nositi tudi jedrsko orožje.