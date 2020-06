Ruske pristojne službe se že dva tedna borijo z 21 tisoč tonami nafte, ki se je iz rezervoarja termoelektrarne razlila v reko pri mestu Norilsk, širjenja naftnega madeža pa ne morejo zaustaviti. Ruski predsednik Putin je za to regijo razglasil izredne razmere in ukazal preiskavo, saj naj bi termoelektrarna več dni to razlitje celo prekrivala.