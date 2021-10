V vesolje poletela prva filmska ekipa, ki bo snemala celovečerni film

Šestdeset let je že od prvega poleta v vesolje, Rusija pa je med številnimi vesoljskimi bitkami hladne vojne z ZDA dobila novo. Na Mednarodno vesoljsko postajo so namreč poslali rusko igralko Julio Peresild in režiserja Klima Šipenka, da bi tam s štirimesečno prednostjo pred Američani posnela prvi film v Zemljini orbiti, ki naj bi bil obenem tudi dokumentarec vesoljske industrije in astronavtstva.