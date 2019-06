Rusiji vrnili glasovalno pravico v Svetu Evrope

Ukrajinska delegacija je zagrozila, da bo prenehala s sodelovanjem v vseh organih SE. Kot je napovedal vodja delegacije Vladimir Arjev na Facebooku, bo ukrajinska delegacija odpotovala v Kijev in ukrajinski parlament zaprosila, naj soglaša s to odločitvijo.

Pred glasovanjem je potekala burna razprava. Predstavniki Ukrajine so PS SE očitali, da za Moskvo razvija rdečo preprogo, kljub temu da Rusija doslej ni spoštovala sprejetih resolucij v zvezi s krizo v Ukrajini in priključitvijo Krima. Po besedah ukrajinske delegacije se je zgodilo izsiljevanje PS SE.

V resoluciji je tudi določeno, da pravice držav članic SE, da glasujejo, govorijo in so zastopane v organih, ne morejo biti preprosto odvzete ali odložene. Moskva mora v naslednjem koraku prijaviti svojo delegacijo za naslednje zasedanje, ki jo mora pristojni organ pred tem potrditi.

Ruski dolg se približuje stotim milijonom

PS SE je kot odgovor na rusko priključitev Krima Rusiji leta 2014 odvzel glasovalne in druge pravice. Rusija je odgovorila z bojkotom parlamentarne skupščine in na zasedanja prenehala pošiljati svojo delegacijo. Od leta 2017 Moskva tudi ni več plačevala članarine. Za leti 2017 in 2018 Rusija dolguje Svetu Evrope približno 54,7 milijona evrov. Skupaj z letošnjim prispevkom se je dolg povišal na približno 87,2 milijona evrov plus obresti.

"Upam, da bo kriza, ki jo je izzvala rusofobna manjšina, v Svetu Evrope končno premagana (...) ," je v ponedeljek v Moskvi pred glasovanjem v Strasbourgu dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. SE je največja organizacija na evropski celini. Ustanovljen je bil pred 70 leti, v njem pa je 47 držav članic.