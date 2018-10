Rusinja ovadena zaradi vmešavanja v ameriške volitve

44-letni Eleni Aleksevni Kusjajnovi iz Sankt Peterburga v ovadbi očitajo, da je delovala kot glavni računovodja "Projekta Lakhta", ki ga sponzorira ruski oligarh Jevgenij Viktorovič Prigožin z dvema svojima podjetjema, so zapisali na spletni strani ameriškega pravo sodnega ministrstva. Projekt Lakhta naj bi s svojim delovanjem ciljal tako na domačo javnost, kot na tujo, predvsem v Ukrajini, ZDA in EU.

"Cilj te zarote je sejati razdor v politični sistem ZDA in omajati zaupanje v naše demokratične institucije,"je ob tem izpostavil tožilec iz Virginije Zachary Terwilliger . "Ta primer kaže na to, da bodo zvezni organi pregona odločno preganjali tiste, ki bodo želeli z nezakonitim tujim vplivom škodovati naši državi," je še dodal.

Kusnjajeva naj bi skrbela za financiranje operacij projekta, tudi tistih, s katerimi so skušali širiti vpliv v tujini, predvsem ZDA. Dokumenti naj bi razkrivali natančne podatke o financiranju delovanja aktivistov, oglasov na družbenih omrežjih, registracije spletnih domen, zakup strežnikov in "promocije novic na družbenih omrežjih". Med januarjem 2016 in junijem 2018 je projekt upravljal z več kot 35 milijoni dolarjev (dobrih 30 milijonov evrov), od katerih je bila večina porabljena v ZDA.

Očitana zarota, v kateri naj bi Kusnjajeva odigrala ključno vlogo pri upravljanju s financami, naj bi si prizadevala, kot so to imenovali sami, "sprožiti informacijsko vojno zoper ZDA". Namenjena ni bila le širjenju nezaupanja v kandidate na volitvah in v ameriški politični sistem na splošno, temveč tudi škodovati ZDA z ovirnjem dela vladnih agencij.

Pri svojem delu naj bi želeli ustvari vtis, da gre za običajne politične aktiviste, zato so tudi skušali zakriti svoje ruske sledi. Uporabljali so družbena omrežja, na katerih so odprli tisoče novih računov in predalov elektronske pošte, da bi dali vtis, da gre za državljane ZDA. Uporabljali so jih za ustvarjanje raznolikih socialnih in političnih vsebin, namenjenih ameriškemi javnosti. Ti računi so bili uporabljeni tudi za dosego volilnega poraza določenih kandidatov na ameriških predsedniških volitvah leta 2016 in vmesnih volitvah 2018. Nekateri računi so objavili več 10.000 sporočil in imeli nekaj 10.000 privržencev.

Izkoriščali naj bi družbeno pereče dogodke in teme

Z uporabo družbenih omrežij in drugih spletnih platform so skušali odpirati široko paleto tem, vključno z migracijami, orožarsko zakonodajo, medrasnimi odnosi, problematiko LGBT skupnosti in celo klečanjem med igranje himne v ligi NFL.

Izkoristili so določene dogodke, da so poudarjali svoja stališča, vključno s streljanji v cerkvi v Charlestonu, v Južni Karolini, na koncertu v Las Vegasu, tudi nasilje na protestih v Charlottesvillu in nasilje policije nad temnopoltimi.