Ameriška košarkarica Brittney Griner kar nekaj časa ne bo igrala tekem. Po tem, ko so jo v Rusiji v sredo obsodili na devet let zapora zaradi tihotapljenja in posedovanja marihuane, je ruski zunanji minister Sergej Lavrov dejal, da se je Rusija na predsedniški ravni pripravljena pogovarjati o izmenjavi zapornikov. Zunanji minister ZDA Antony Blinken je dejal, da bodo sledili tej ponudbi. Košarkarico bi lahko zamenjali za ruskega prodajalca z orožjem, ki pa je v ameriškem zaporu.