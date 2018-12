Ruska orožarska aktivistka priznala sodelovanje v zaroti

Medtem pa je ruski zunanji minister Sergej Lavrov posumil, da so imeli Rusinjo priprto pod takšnimi pogoji, da so na koncu zlomili njeno voljo in jo prisili v lažno priznanje. "Kolikor razumem, je priznanje krivde, kar je pogosto v ZDA, del dogovora, da te izpustijo na prostost in da se lahko čim prej vrneš domov," je dejal.

Marii Butini grozi največ do šest mesecev zapora in izgon iz ZDA.

Spomnimo

Butino so aretirali julija in je bila doslej večino časa zaprta v samici. Pred priznanjem krivde in privolitvijo v sodelovanje s preiskovalci ji je grozilo do pet let zaporne kazni. Posebni preiskovalec ruske afere Robert Mueller je z obtožnicami proti Rusom dokazal, da je Moskva podžigala obstoječe ameriške delitve, Butina pa naj bi izkoriščala sporno vprašanje pravice do orožja za politični vpliv.

Dokazno gradivo tožilstva kaže, da je leta 2015 opazila, da je republikanska stranka ZDA zrela za ruski vpliv in je skušala to izkoristiti preko svojih zvez pri NRA in s pomočjo republikanskega političnega operativcaPaula Ericksona, ki je bil tudi njen ljubimec, vendar pa ga tožilstvo doslej še ni obtožilo. Butina naj bi s Toršinom ugotovila, da Moskva po uradnih kanalih ne bo mogla vplivati na ameriško politiko in je vzpostavljala neuradne.

Problem ameriškega zveznega tožilstva je bil do njenega priznanja dejstvo, da Butina ni ničesar skrivala in je delovala odkrito. Nekaj mesecev osamitve za rešetkami pa jo je dovolj omehčalo, da je priznala krivdo in privolila v sodelovanje s preiskavo, ki za zdaj ne kaže, da bi segla kam dlje od nje in Ericksona ter NRA. Tožilci so v četrtek celo priznali, da je res prišla v ZDA študirat in ni šlo za krinko.