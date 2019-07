Ruska policija na protestih v Moskvi prijela več kot 1300 ljudi

Sobotnih protestov se je kljub prepovedi in močni policijski prisotnosti v središču mesta po podatkih policije udeležilo okoli 3500 ljudi. Policisti so prijeli najmanj 1300 ljudi, po navedbah portala OWD-Info pa več kot 1370.

Po poročanju ruskih medijev so v noči na nedeljo večino aretiranih že izpustili na prostost. Proteste so pripravili šest tednov pred volitvami v moskovski mestni svet, z njimi pa so želeli doseči, da bi dovolili sodelovanje na volitvah tudi neodvisnim kandidatom in opoziciji.

Moskovske volilne oblasti na kandidatno listo za volitve 8. septembra niso uvrstile 57 kandidatov, med drugim tudi priljubljenih opozicijskih politikov, kot so Ilja Jašin, Ljubov Sobolin Dmitrij Gudkov. Volilna komisija je postavila več pogojev za njihovo kandidaturo. Med drugim je moral vsak zbrati 5000 glasov podpore, a jih volilna komisija minuli teden vseeno ni želela registrirati, češ da so nekatere podpise ponaredili.