Ruska flota vojaških ladij dosegla kubanske vode

Rusi so pod budnim očesom Amerike vpluli v kubanske vode. Štiri vojaška plovila, med katerimi sta jedrska podmornica Kazan in fregata Admiral Gorškov, bodo sodelovala v vojaških vajah v Karibskem morju. Potem ko je Kuba obisk države zaveznice napovedala že pred časom, je ruska flota ob vplutju v Havano izstrelila 21 salv. Amerika obisk Rusije v svoji neposredni soseščini ne vidi kot neposredno grožnjo, obveščevalci pa so potrdili zagotovila kubanskega zunanjega ministrstva, da nobeno plovilo trenutno ne nosi jedrskega orožja. Kaj pomeni rusko razkazovanje moči v senci vse večjih napetosti zaradi vojaške podpore zahodnih držav napadeni Ukrajini?