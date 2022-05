Ruska vojska kljub uveljavitvi embarga nadaljuje z napadi

Voditelji držav članic Evropske unije so v ponedeljek v Bruslju vendarle dosegli dogovor o embargu na rusko nafto. Prepoved uvoza bo veljala le za nafto in naftne derivate, ki v države članice pridejo po morju in predstavljajo dve tretjini uvoza v Evropo. Iz sankcij je izvzeta surova nafta, ki v Evropo priteče po plinovodu. Šesti sveženj sankcij Evropske unije proti Rusiji med drugim vključuje izključitev še treh ruskih bank iz sistema Swift, med njimi največje banke Sberbank. Obenem tudi prepoved oddajanja dodatnim trem ruskim televizijam v Evropski uniji. Poleg tega bo Bruselj še razširil seznam ruskih državljanov, proti katerim so uvedene sankcije. Moskvo nove še ostrejše sankcije na videz ne ganejo, saj ruska vojska nadaljuje ofenzivo za zavzetje vzhoda Ukrajine.