Ruska vojska razstrelila vagone na železniški postaji v vzhodni Ukrajini

V Ukrajini po pol leta trajajoči ruski invaziji in sredinem dnevu neodvisnosti nič novega. Tudi na dan, ko so se v Ukrajini spominjali odcepitve od Sovjetske zveze, so preštevali nove civilne žrtve ruske agresije. Večje število raket je namreč razstrelilo vagone na železniški postaji Čapline v vzhodni Ukrajini. Po zadnjih informacijah naj bi v raketnem napadu umrlo najmanj 25 ljudi, med njimi dva otroka, najmanj 31 ljudi pa je ranjenih. Ruska stran medtem sporoča, da so razstrelili vojaški, ne potniški vlak.