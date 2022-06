Ruska vojska uničila drugi največji terminal žita v Ukrajini

Rusija trdi, da je osvobodila že 97 odstotkov ozemlja regije Lugansk. Zaradi vojne v Ukrajini, ki jih ni videti konca, se vse bolj poglablja svetovna kriza s hrano. V državah, ki so skoraj povsem odvisne od uvoza ukrajinskega žita, že čutijo pomanjkanje. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je za zaostrovanje prehranske krize obtožil Rusijo, ki v Ukrajini uničuje infrastrukturo in skladišča, blokira pristanišča in krade žito. Da Rusija na zasedenih ozemljih pleni ukrajinsko pšenico in jo prodaja za lasten dobiček, trdijo tudi Združene države Amerike.