Ruske influencerje navdušuje turkizno jezero, polno kemičnih odpadkov

Na seznam priljubljenih lokacij ruskih influencerjev za delanje selfijev se je v zadnjih tednih uvrstilo tudi jezero v osrčju sibirskih step."Maldivi Novosibirskega", kot so lokacijo poimenovali uporabniki družbenih omrežjih, so v zadnjem mesecu dobili tudi svoj profil na Instagramu.

Podjetje SGK, ki je lastnik obrata, se je medtem že odzvalo na poplavo objav na družbenih omrežjih z opozorilom, da se morajo obiskovalci nujno izogniti stiku z vodo. "Hoja po odlagališču pepela je primerljiva s hojo po vojaškem poligonu: nevarna in nezaželena," so za enega izmed lokalnih medijev izjavili v podjetju. "Prosimo vas, da zaradi delanja selfijev ne greste v deponijo pepela," pa so zapisali na družbenih omrežjih.

Kot so pojasnili, se industrijska voda v jezeru v očarljive turkizne barve obarva zaradi raztopljenih kalcijevih in kovinskih oksidov. Visoka mineralizacija pa lahko sproži alergijske reakcije, so opozorili. Sicer so teksti, ki so jih opravili, pokazali, da omenjeno odlagališče pepela v bližini Novosibirska ni radioaktivno."Naše odlagališče ni strupeno, je pa plavanje v njem prepovedano!"

Uporabniki družbenih omrežjih pa se očitno požvižgajo na omenjena opozorila, saj še naprej delijo svoje foto utrinke, oplemenitene z zanimivimi oznakami, šaljivimi pripombami, češ da gre za"strupene Maldive", ter priporočili za obisk lokacije s turkizno vodo, ki "napolni dušo". Manj številčni pa so seveda komentarji, kot je tale:"To ni Černobil, vendar še vedno nevarno mesto."