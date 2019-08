Ruske oblasti grozijo z odvzemom otrok protestnikov

Policija je na zadnjih dveh nedovoljenih protivladnih protestih aretirala več kot 1600 ljudi. Moskovsko tožilstvo je danes sporočilo, da preučuje odvzem enoletnega otroka paru, ki je otroka vzelo s seboj na proteste 27. julija. "Med shodom sta starša dala mladega otroka, ki je bil zaradi svoje starosti nebogljen, tretji osebi, s tem pa sta ogrožala zdravje in življenje fanta,"so zapisali tožilci v izjavi. Dodali so, da bodo preučili tudi druge primere staršev, ki so na shode pripeljali svoje otroke.

Moskovski varuh otrokovih pravic Jevgenij Bunimovič je opozoril, da ni sprejemljivo, da oblasti izkoriščajo otroke za izsiljevanje. "Po moji presoji, takšne zadeve ne morejo biti utemeljeni razlog za odvzem pravic staršem," je dodal.