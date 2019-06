Ruske oblasti znova aretirale Alekseja Navalnega

Policija je posredovala proti približno 1200 protestnikom, ker shod ni bil prijavljen. Po podatkih policije so aretirali več kot 200 ljudi. Med aretiranimi so tudi najmanj štirje novinarji, med njimi producent nemške revije Der Spiegel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nekateri protestniki so nosili majice v podporo preiskovalnemu novinarju Ivanu Golunovu, ki je bil minuli teden aretiran zaradi domnevne preprodaje drog.Aretacija 36-letnika je sprožila val ogorčenja in solidarnosti v ruski javnosti. Trije največji časniki v državi so v ponedeljek objavili naslovnico, na kateri je z velikimi črkami pisalo "Jaz sem/mi smo Ivan Golunov".