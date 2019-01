Ruskega politika prijeli v parlamentu zaradi vpletenosti v dva umora

Ruski mediji poročajo, da so proti Arašukovu pričale tri osebe, že lani pa je sestra ustreljenega aktivista javno nastopila proti politiku.

Ruski organi pregona, med njimi tudi generalni tožilec in vodja preiskovalnega odbora, so vstopili v parlament in kar na seji oznanili obtožbe proti Arašukovu. Pred prijetjem mu je parlament z glasovanjem odvzel imuniteto. 32-letnik je skušal pobegniti in stekel proti stopnicam, a mu je predsedujoča parlamentu ukazala, naj se vrne na svoj sedež.

Arašukov je že v preteklosti zanikal obtožbe proti njemu. Kasneje med današnjim zaslišanjem pa je 32-letnik presenetljivo trdil, da ne razume dovolj rusko ter zahteval prevajalca.