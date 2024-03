Ruski diplomat mora Slovenijo zapustiti v enem tednu

Zunanje ministrstvo je sporočilo, da bo naša država izgnala ruskega diplomata. Za persono non grata je bil označen, ker je opravljal dejavnosti, ki so neskladne z njegovim diplomatskim statusom. Gre za prvi takšen javni izgon pri nas. In kot pravijo varnostni strokovnjaki, lahko iz Kremlja nedvomno pričakujemo povračilne ukrepe. In ni trajalo dolgo, Moskva je svoj odgovor že napovedala. Najmanj, kar lahko pričakujemo, pa je izgon slovenskega diplomata iz Moskve.