'Ruski operativci niso imeli zavestne podpore kateregakoli Američana'

A demokrati so zahtevali celotno poročilo, poleg tega pa zahtevajo tudi zaslišanje Roberta Muellerja pred kongresnim odborom za pravosodje.

Ameriški pravosodni minister William Barr je pred objavo na novinarski konferenci znova predstavil glavne povzetke Muellerjevega poročila, ki ga je posebni tožilec po 22 mesecih preiskave domnevnega sodelovanja kampanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa z Rusijo in oviranja preiskave, podal pred približno mesecem dni.

Ob 11.00 po lokalnem času oziroma ob 17. uri je ameriško pravosodno ministrstvo na svoji spletni strani objavilo sicer okleščeno in redigirano Muellerjevo poročilo. Dostopno je na tej spletni strani .

'Vemo, da ruski operativci niso imeli podpore predsednika Trumpa'

Barr je novinarsko konferenco začel z zahvalo Muellerju, ker je"razkril naravo ruskih poskusov vmešavanja v naš volilni proces". In ponovil, da preiskava posebnega tožilca "ni pokazala, da so člani Trumpove kampanje kovali zaroto ali sodelovali z rusko vlado"."Vemo, da ruski operativci, ki so kovali te spletke, niso imeli podpore predsednika Trumpa, Trumpove kampanje ali zavestne pomoči kateregakoli Američana."

Poročilo po besedah Barra opisuje "deset epizod, ki vključujejo predsednika"in se nanašajo na morebitno oviranje pravice - kaj natančno vsaka epizoda vključuje, ni znano, a med njimi naj bi bil tudi zloglasni intervju predsednika Trumpa za televizijsko hišo NBC, v katerem je dejal, da je imel v mislih preiskavo ruske afere, ko je odpustil takratnega direktorja FBI, Jamesa Comeya.