Ruski urednik in filipinska novinarka prejela najprestižnejšo Nobelovo nagrado

Poročanje o aferah, podkupninah in korupciji je do najprestižnejše Nobelove nagrade pripeljalo ruskega urednika in filipinsko novinarko. Nagrado za mir sta za branjenje svobode govora, ki je osnova za demokracijo, prejela Maria Ressa in Dmitri Muratov. In čeprav se med favoriti, kjer se je šušljalo predvsem o Greti Thunberg, Novinarjih brez meja in Svetlani Tihanovski, imeni nagrajencev nista omenjali, je njuna razglasitev znova poudarila, kako pomembna je svoboda izražanja.