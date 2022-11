Ruski veleposlanik napovedal, da se napadi ne bodo končali

Na delu so v sredo bili ukrajinski gasilci in ostale interventne službe. Ruske sile so, po besedah ukrajinske vojske, v sredo po celotni državi izstrelile okoli 70 raket in uporabile tudi brezpilotne letalnike. Po napadih so brez elektrike ostali tudi v sosednji Moldaviji. Tri nuklearke so Ukrajinci že uspeli priključiti nazaj na omrežje, do večera naj bi začeli spet proizvajati elektriko za potrošnike. Uspešno so vzpostavili tudi oskrbo z vodo na levem bregu Kijeva, kdaj bo voda stekla tudi na desnem bregu, še ni jasno. Kljub svetovnim pozivom Rusiji se napadi ne bodo končali, vojnih namenov na sredinem izrednem zasedanju varnostnega sveta ni skrival ruski veleposlanik pri Združenih narodih.