Nekdanjega ruskega vohuna naj bi v Angliji sredi dneva zastrupili

Sergeja Skripala so ruske oblasti leta 2006 obsodile na 13 let zapora zaradi sodelovanja z britanskimi oblastmi.

Prava filmska drama se je v nedeljo odvijala na jugu Anglije, v kraju Salisbury. Starejšemu moškemu in mlajši ženski je nenadoma postalo slabo in sta padla v nezavest v bližini nakupovalnega centra. Britanski mediji danes poročajo, da je moški, ki je po incidentu še vedno v kritičnem stanju, nekdanji ruski vohun Sergej Skripal.

"Včeraj popoldne okoli 16.45. ure je policija v Wiltshiru prejela klic občana, ki je bil zaskrbljen za zdravje dveh ljudi. Moškega starega okoli 60 let in žensko staro okoli 30 let so našli nezavestna na klopi," je pojasnil predstavnik policije Craig Holden.

Na kraju so takoj posredovali policisti in posebne policijske enote, policija je zaprla številne lokacije v središču mesta. Posredovale so ekipe v zaščitnih oblekah, ki so s pomočjo vodnega curka očistili bližnjo ulico.

Policija namreč sumi, da sta bila zastrupljena z neznano snovjo. Incident preiskujejo kot kriminalno dejanje. Kriminalisti pa so preiskali tudi dom nekdanjega ruskega vohuna.

Nekateri britanski mediji poročajo, da naj bi bila zastrupljena z drogo fentanil, ki je 10.000-krat močnejša od heroina.

66-letnega Skripala so v Rusiji zaradi vohunjenja za britanske oblasti leta 2006 obsodili na 13 let zapora. Sodišče ga je spoznalo za krivega, da je britanski obveščevalni službi razkrival identitete ruskih agentov, ki so v Evropi delovali pod krinko. Za informacije, ki naj bi jih posredoval od 90. let naprej, pa naj bi prejel okoli 100.000 dolarjev (cca. 81.000 evrov).

Štiri leta pozneje so ga izpustili po tako imenovani "izmenjavi vohunov" med ZDA in Rusijo. Skripal je po izpustitvi zatočišče našel v Veliki Britaniji.