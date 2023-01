Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji Sova je uspel veliki met. Odkrila in priprla je namreč dva tuja državljana, moškega in žensko, ki sta obdolžena vohunjenja za Rusijo. Delovala sta pod lažno identiteto, imela sta namreč državljanstvo ene od južnoameriških držav. Kako dolgo sta že delovala v Sloveniji, s čim sta se v na videz normalnem družinskem življenju poklicno ukvarjala in zakaj je Slovenija sploh zanimiva za tuje vohune?

