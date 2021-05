Russel Westbrook se je vpisal v zgodovino najmočnejše košarkarske lige na svetu

Medtem ko so vsi trije slovenski košarkarji čez lužo počivali, se je v ligi NBA spisal nov rekord. V zgodovino najmočnejše košarkarske lige na svetu se je zapisal Russell Westbrook, potem ko je s 182. trojnim dvojčkom podrl 47 let star rekord Oscarja Robertsona. Zvezdnik Washington Wizards, ki je Robertsonov rekord izenačil v soboto, je v noči na torek ob porazu v gosteh pri Atlanta Hawks dosegel 28 točk, 21 podaj in 13 skokov.

icon-expand