Ryanair odpustil kabinsko osebje, ki je zrežiralo viralno fotografijo

Pred tedni, natančneje 14. oktobra so morali vsa Ryanair letala, ki so bila na poti v portugalski Porto, preusmeriti, in sicer zaradi slabega vremena. Let, na katerem je bilo odpuščeno kabinsko osebje, je bil preusmerjen v špansko Malago. Nekaj ur kasneje je na družbenih omrežjih zaokrožila fotografija, katere avtor trdi, da nizkocenovnik osebju ni zagotovil ustreznega prenočišča, zato so morali ti spati na tleh.

A posnetki varnostnih kamer, ki jih je kasneje objavila letalska družba, pripovedujejo drugačno zgodbo. Kot je razvidno iz posnetkov, se je osebje na tla uleglo le za par minut, z namenom, da bi posneli viralno fotografijo. Portugalski sindikat SNPVAC, ki je pred tedni stopil v bran zaposlenim in trdil, da jim družba ni zagotovila niti hrane, posnetkov ni želel komentirati.