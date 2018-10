Mnogi so mnenja, da bi ga moral Ryanair odstraniti ter že grozijo z bojkotom letalske družbe. Ta sicer odgovarja, da "ne bodo tolerirali podivjanega vedenja, kot je to," zadevo pa so že prepustili policiji.

Ryanair se je znašel pod plazom kritik, saj iz letala ni odstranil potnika, ki je z rasističnimi opazkami na letu iz Barcelone v Stansted napadel starejšo žensko, celotni dogodek pa so posneli sopotniki in posnetek se je razširil po družbenih omrežjih. Samo na Facebooku ima posnetek že preko 1,8 milijona ogledov.

Iz posnetka je razvidno, kako omenjeni moški 77-letni ženski grozi, da jo bo "potisnil" na drugi sedež, slišati pa je številne rasistične izjave. Med drugim zavpije: "Ne pogovarjaj se z mano v tujem jeziku, ti neumna, grda krava!"

Hčerka napadene ženske je kasneje za The Huffington Post povedala, da se je vse skupaj začelo, ker ima njena mati artritis in se tako ni mogla hitro umakniti s poti moškemu, ki je skušal priti do svojega sedeža.

David Lawrence, ki je dogodek posnel, je zaBBC Radio 5 povedal:"Vse je bilo mirno, pripravljali smo se na vzlet. In potem je prišel moški, prišel do svojega sedeža ter začel zelo osorno govoriti ženski /.../ takrat je pritegnil mojo pozornost, saj je bil zelo glasen in agresiven. Začel je vpiti na žensko, govoril 'umakni se s poti', 'premakni noge', 'ne bi smela sedeti tukaj". Nato je prišla hčerka in začel se je prepir, David pa je začel snemati. Dogajanje opisuje kot "najbolj odvratno izmenjavo rasističnega klevetanja in nespodobnega jezika".

Hčerka napadene ženske pravi, da njena mati pripada t.i. Windrush generaciji, ki je v Veliko Britanijo prišla v 60. letih preteklega stoletja. Želela jo je peljati na počitnice, saj mineva natanko leto dni od smrti njenega moža. Dejala je: "Vem, da če bi se jaz tako obnašala – ali katerakoli druga oseba temne polti – bi poklicali policijo in vrgli bi nas z letala".