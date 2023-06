Sprejetje novega zakona o zdravstvenem zavarovanju zamaknjeno

Sicer na hitro in površno spisan predlog zakona, iz katerega so izginile nekatere pravice, kot je na primer pravica do splava, umetne oploditve, pa presaditev organov, so v Gibanju Svoboda do srede, ko so ga imeli na mizi poslanci na odboru za zdravstvo, že popravili. Vseeno pa opozicijski poslanci, pa tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora vlado pozivata, naj pri sprejemanju zakona nikar ne hiti, tudi zato, ker je, kot rečeno, začetek izvajanja zamaknila.