S 23. avgustom se končuje brezplačno hitro testiranje

Za covidom je doslej zbolelo 2,45 odstotka svetovnega prebivalstva, umrlo je več kot 4 milijone ljudi. Samo v tednu med 5. in 11. julijem so po svetu odkrili tri milijone novih primerov okužb, največje povišanje okužb, kar za četrtino, je v vzhodnem Sredozemlju, medtem ko ima Evropa 20-odstotno povišanje. Pri nas je cepiva več kot dovolj, z enim odmerkom je cepljena polovica vseh odraslih prebivalcev in minister za zdravje Janez Poklukar je potrdil to, kar je že nekaj dni znano – končuje se brezplačno hitro testiranje. Do zdaj smo samo za hitre teste porabili 50 milijonov evrov, za PCR-teste pa še 70 milijonov evrov, kar za zdravstvo predstavlja velik finančni zalogaj. Zdaj se vse sile, tako kot že nekaj mesecev, usmerjajo v cepljenje.

