S cepljenjem bi lahko izkoreninili virus HPV

O tem, kako učinkovita so lahko cepiva, govori nedavna raziskava britanskega centra za raziskovanje raka. Raziskovalci so pod drobnogled vzeli cepljenje proti humanemu papiloma virusu ali krajše HPV, ki povzroča raka materničnega vratu. In ugotovitev: 13 let po uvedbi cepljenja proti temu virusu so v Veliki Britaniji na dobri poti, da ta vrsta raka postane redka bolezen. V preiskavo so vključili danes odrasla dekleta, ki so bila cepljena pri 12 ali 13 letih, in ugotovili, da imajo kar 87 odstotkov manjše možnosti kot necepljene vrstnice, da zbolijo za rakom materničnega vratu. Izsledki so boljši, kot so pričakovali. Prepričani so, da bi lahko cepljenje, skupaj s presejalnimi programi, poskrbelo za to, da bi bolezen skoraj izkoreninili. In učinkovit presejalni program za zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu imamo tudi pri nas. Kako torej deluje program ZORA, komu je namenjen in zakaj je pomembno, da so ženske vključene vanj?