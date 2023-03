'S cepljenjem proti HPV bi lahko izkoreninili virus iz populacije'

Eno najpogostejših spolno prenosljivih okužb, s katero se okuži skoraj vsak spolno aktiven človek, bi lahko izkoreninili iz populacije. Zdravstvena stroka ocenjuje, da bi se to zgodilo, če bi se za prostovoljno cepljenje otrok odločilo še več staršev. V cepljenje se že drugo leto poleg deklic vključijo tudi dečki do 15. leta starosti, saj okužbo lahko prenašata oba spola. Da bi svojo odločitev o cepljenju svojega sina ponovila, pravi tudi Tadeja Kahrimanovič. Ozaveščenost pa se očitno širi tudi med mladimi. Več kot 164 študentk in študentov se je namreč predhodno naročilo na cepilni dan proti HPV-ju.

