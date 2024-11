S čim je Trump uspel prepričati volivce?

Zakaj se že ves dan pogovarjamo o rezultatu ameriških volitev, če pa so ZDA tako daleč? Zakaj je ta izid pomemben tudi za nas? Kaj zmaga Donalda Trumpa pomeni za Evropsko unijo in nenazadnje tudi za Slovenijo? Javnomnenjske ankete so ves čas napovedovale tesno zmago, na koncu se je izkazalo, da je Trump Harrisovo prepričljivo premagal. Kje so se v teh anketah izgubili njegovi volivci in s čim jih je tako prepričal?