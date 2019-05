S čim se je spopadal pilot in ali so ruski gasilci zatajili?

Novi in novi posnetki ter fotografije zasilnega pristanka gorečega ruskega letala Suhoj so preplavili splet in družbena omrežja. V plamenih, ki so v nedeljo zajeli letalo, je umrlo 41 oseb , preživeli govorijo o trenutkih groze, mnogi pa se po ogledu posnetkov sprašujejo, kje so bili ob pristanku letala gasilci, ki bi morali intrevenirati takoj po pristanku.

V Rusiji so preiskovalci včeraj brskali po zogleneli razbitini letala in zbirali material za preiskavo, ki bi pokazala, kaj je šlo narobe, da se je let za 41 od 78 ljudi na letalu končal tragično. "Preiskujejo različne scenarije, med drugim delo pilota, kontrolorjev, tehničnega osebja, možnost, da je bilo letalo pokvarjeno ali da je krivo vreme," je njihovo delo opisala Svetlana Petrenko, predstavnika za stike z javnostjo ruskega preiskovalnega odbora. Našli so tudi črni skrinjici letala.

Posnetke tragedije pa so pod drobnogled vzeli tudi uporabniki družbenih omrežij - sprašujo se, kje so reševalci in gasilci, ko po pristajalni stezi drvi ognjena krogla. Medtem pa pri letalski družbi trdijo, da je posadka storila vse, da je preživelo čim več ljudi. "Evakuacijo smo izvedli v 55 sekundah, čeprav je normativ 90 sekund," trdi predstavnik za odnose z javnostmi družbe Aeroflot Maksim Fetisov.

Za krmilom letala pa je sedel izkušen pilot. "Zadela nas je strela. Posvetilo se je in počilo. Izgubili smo radijsko zvezo, ki pa nam jo je uspelo znova vzpostaviti. Ni zagorelo v zraku, ampak ob pristanku in mislim, da je bilo to (odboj od tal) krivo za nesrečo," pa pravi pilot Denis Yevdokimov.

Podvozje drugega dotika s pisto ni zdržalo in je razpadlo

Nekateri, ki so bili v času nesreče na letališču, trdijo, da je bilo osebje letališča v kritičnih trenutkih zaposleno tudi s snemanjem grozljivega prizora z mobilnimi telefoni ... "Letalo se je prvič dotaknilo piste in se odbilo do višine desetih metrov, kar v ruskem letaskem žargonu imenujemo 'kozel'. V tem primeru podvozje drugega dotika s pisto ni zdržalo in je razpadlo. Če je bil pristanek v sili res zaradi udara strele, je možno, da so pristajali brez elektrike, in je posledično možno, da niso uspeli iztegniti zakrilc. To je najverjetnejša razlaga dogodka. Potem ko se je zgodil ta odboj (kozel), bi morala pilota motorje aktivirati do maksimalne moči in ponovno poskusiti pristati," pa pojasnjuje letalski strokovnjak Andrej Krasnoperov.

Ni pa ih malo, ki se sprašujejo, kje so bili gasilci. Ti naj bi potem, ko so prispeli, potrebovali kar eno uro, da so se prebili do ujetih pri repu letala - za katere pa je bilo takrat že prepozno. Ker zaenkrat nič nekaže, da je bilo za tragedijo krivo letalo, ruske oblasti pravijo, da letal istega modela ne bodo prizemljili, ker da za to ni nobenega razloga.

Vseeno pa se že ugiba, kako velik udarec bo nesreča pomenila za prihodnji razvoj modela Suhoj Superjet 100, ki velja za ponos ruskega državnega proizvajalca letal Suhoj. To je namreč prvi na novo razvit model ruskega civilnega letala po razpadu Sovjetske zveze, njegov pohod na trg pa je zaznamovalo že več težav, med drugim se je predstavitveni let za indonezijske kupce leta 2012 končal s trčenjem v goro, pri tem pa je umrlo 37 ljudi.

S čim vse so se spopadali pilot in posadka, ko so pristajali z gorečim letalom in kakšna so v takem primeru navodila potnikom?