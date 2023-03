S podpisom pogodbe lesnopredelovalni industriji 37 milijonov državnega denarja

Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropi, a v preteklosti tega nismo najbolje izkoristili. In če so še pred desetletjem lesnopredelovalna podjetja padala kot požagano drevje, se razmere izboljšujejo. Gospodarski in okoljski minister sta podpisala pogodbo, da bosta lesnopredelovalni industriji namenila 37 milijonov državnega denarja, podjetja pa bodo do denarja lahko prišla prek javnih razpisov.