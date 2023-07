Skrivnostnemu zločincu s plaž newyorškega Long Islanda, ki mu mnogi pripisujejo vseh 11 na plaži zaznanih umorov, so policisti okrožja Suffolk po več kot desetletju s pomočjo DNK s koščka pice iz smetnjaka končno prišli na sled. 59-letnega arhitekta, ki ga obtožnica zaenkrat bremeni štirih umorov, so aretirali in začeli s sojenjem, kjer se je čustveno zlomil in se izrekel za nedolžnega. Do nadaljnjega ostaja v priporu brez varščine.