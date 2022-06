S pomočjo sončnih panelov nad visoke položnice za elektriko

Ob vseh podražitvah, ki so sledile občutni rasti cene energije, je vedno več takih, ki težko zvežejo začetek meseca s koncem, mnogi pa razmišljajo, kje prihraniti. In vse več je ljudi, ki se odločajo, da bi na svojo streho namestili sončne panele in na tak način znižali zneske na položnicah za električno energijo. Povpraševanje je, kot pravijo ponudniki, takšno, kot še nikoli do sedaj. Če bi si zdaj zaželeli sončno elektrarno, bi jo dobili komaj prihodnjo pomlad. "Vsak dan potrdimo od 50 do 70 ogledov gospodinjstev, ki bi želela preiti na bolj zeleno energijo," razlagajo ponudniki. V samo prvi polovici leta so namestili preko 2000 panelov, toliko sončnih celic niso lani namestili niti v celem letu.