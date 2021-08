S posledicami vročinskega vala se soočajo v številnih državah jugovzhodne Evrope

Jugovzhodno Evropo je zajel eden najhujših vročinskih valov v zadnjih desetletjih in povzročil številne uničujoče požare. Živo srebro se je v ponedeljek v Turčiji in Grčiji povzpelo krepko nad 40 stopinj Celzija. Najhujša požara divjata in uničujeta gozd in domove na grškem Peloponezu in otoku Rodos. Na jugu Italije divja kar 800 požarov, ki jih zaradi izjemne suše in močnega vetra ne morejo ukrotiti. Uradni Rim je Evropsko unijo že zaprosil za pomoč. Ta je tudi na poti v Turčijo, kjer so obsežni požari doslej zahtevali 10 življenj. Iz več turističnih krajev, tudi Bodruma in Marmarisa, so morali evakuirati tudi več sto turistov. V hrvaški Podravini in naši severni sosedi Avstriji pa so škodo povzročala neurja.

