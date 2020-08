Na kaj morate biti pozorni, če se odločite za varovanje z videonadzorom?

Ste vedeli, da lahko, če nimate zaščitenih gesel na varnostnih kamerah, ki jih imate pred hišo, v stanovanju ali v pisarni, vsak, ki ima dostop do spleta, dostopa tudi do teh posnetkov? Policisti so predstavili primer moškega iz okolice Hoč, ki so ga izsiljevali za 30 tisoč evrov in to s posnetki iz njegovih domačih prostorov. Kako je to mogoče? Vse, kar potrebujemo, je le nekaj spretnosti pri iskanju dostopnih varnostnih oziroma IP kamer, splet pa vam omogoči vpogled tako v nadzorne kamere na cestah, pa vse do dvorišč uporabnikov.