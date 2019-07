S požigom se je studiu želel maščevati

Požigalec na Japonskem, ki je podtaknil požar v japonskem studiu za animacijo, ki je zahteval najmanj 33 smrtnih žrtev, naj bi se počutil prevaranega s strani studia. Med zaslišanjem je policiji dejal, da je studio ukradel njegovo idejo.

Kot je znano, je 41-letnik včeraj vstopil v stavbo studia Kyoto Animation, polil vnetljivo tekočino ter nato podtaknil požar. Pri tem naj bi vzklikal:"Umrite!" Osumljenca je policija pridržala, kasneje pa so ga zaradi ran, ki jih je utrpel v požaru, odpeljali v bolnišnico, kjer je dejanje priznal.

Poleg najmanj 33 smrtnih žrtev je požar zahteval tudi 36 poškodovanih.

Kyoto Animation je bil ustanovljen leta 1981, v njem pa so nastali tudi najbolj popularni japonski animeji, kot so K-On in Sound! Euphonium. Japonski premier Šinzo Abe je dogodek označil kot"preveč grozljiv", da bi ga opisal z besedami, in izrazil sožalje družinam žrtev.