S prevaro stopili v mednarodni teden ozaveščanja o prevarah

Začel se je mednarodni teden ozaveščanja o prevarah in vanj smo stopili z domnevno prevaro oziroma goljufijo. Vse se je začelo na Ravnah na Koroškem, ko je Borut Iršič na upravni enoti odprl dve društvi. Dejanje, ki na videz sploh ni sporno, se je spremenilo v domnevno goljufijo, saj je ustanovitelj društvi poimenoval Humanitarček in Društvo za nenasilno komunikacijo, čeprav društvi s tema imenoma delujeta že vrsto let. Kako so sicer učitelju na Osnovni šoli Mežica, ki pravi, da za obstoječi društvi ni vedel, na upravni enoti kaj takega sploh omogočili in ali gre res za goljufijo?