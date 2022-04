Dobrodelne srečke za zdravilo za gensko terapijo malega Urbana

Urban bo kmalu star tri leta, in čeprav je nasmejan in razigran, še vedno ne hodi in ne govori, zdravilo, ki ga zanj pripravljajo v Avstraliji, pa mu lahko spremeni življenje. "Veselimo se njegovega rojstnega dneva, a hkrati nam je v opomnik, da je vsako leto starejši in da se njegovi možgani razvijajo in da je to nek čas, ki ga nikoli ne bomo mogli dobiti nazaj pri njemu," pravi Urbanova mama Špela Miroševič.

Za boljši jutri Urban potrebuje pomoč vseh nas. Malčkova starša in Društvo Palčica pomagalčica so sprožili akcijo zbiranja sredstev s pomočjo prodaje dobrodelnih srečk. Za Urbanovo srečko boste odšteli 5 evrov, vsaka srečka pa je zmagovalna, ker bo Urbanu pomagala do njegovih prvih korakov. "Ne le, da podarimo otroška življenja, ampak lahko zadenemo kakšno izjemno jadranje za 15 prijateljem, veliko prenočišč z raznimi razvajanji, kajti glede na to, da je bila covid situacija, nam ljudje lahko donirajo neke svoje storitve, ne pa denar, ker so tudi sami v negotovih položajih," pojasnjuje Larisa Štoka iz društva Palčica pomagalčica.

V enem tednu prodali že petino srečk

"Ta akcija teče in upamo, da se bojo ljudje odzvali in da bojo šli na Petrol, na Omw in Tri dva trafiko in podprli Urbanove korake," upa Urbanova mama. Glavna nagrada Urbanove srečke pa je dobitek v vrednosti 10 tisoč evrov. V enem tednu so jih prodali že petino, svojo srečo s kančkom dobrodelnosti pa lahko preizkusite vse do 9. junija. Največjo nagrado pa s tem podarimo Urbanu, da bo skupaj s sestrico morda kmalu pel in tekal po igrišču. "Je pa težko gledati ostale starše, kako svojega otroka vozijo na igrišče, mi pa gremo iz terapije na terapijo," še dodaja Urbanova mama.