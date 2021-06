S prodajo hiš za eno kuno na Hrvaškem v oddaljene vasice vabijo nove prebivalce

Če imate 13 centov, lahko na Hrvaškem kupite hišo. Podobno, kot so na Siciliji prodajali hiške za ceno enega evra, se zdaj proti demografski katastrofi borijo tudi na Hrvaškem s hišami za simbolično eno kuno. Zanimanje za nakup hiše v Legradu ob hrvaško-madžarski meji je pokazalo veliko ljudi s celega sveta, med drugim tudi Indijci in Nizozemci. Trenutno je nove lastnike dobilo že 17 hišk, ena nanje še čaka. Če se želite potegovati za nepremičnino, pa morate ustrezati nekaterim pogojem, in sicer, da ste mlajši od 40 let, finančno sposobni, nekaznovani in imate namen tu živeti vsaj 15 let. S tem želijo v vasico za daljši čas privabiti nove prebivalce.

icon-expand