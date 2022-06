Nestrpnost je na lastni koži večkrat doživel Vladan Necev. Ima namreč cerebralno paralizo, zaradi katere je gibalno oviran in ima težave pri govoru. Osebne izkušnje so ga spodbudile k projektu Ringring12. Gre za družabno igro s kartami, skozi katero igralci na lahkoten način ob prikazu različnih življenjskih situacij spoznajo 33 različnih duševnih bolezni in motenj, s katerimi živijo osebe s posebnimi potrebami.