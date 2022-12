S protesti do osebnega zdravnika

Množično odhajanje družinskih zdravnikov iz zdravstvenih domov po celi Sloveniji je ljudi, ki so že ostali brez zdravnika ali pa se tega bojijo, pripeljalo na rob obupa. Slednji so se protestno zbrali pred zdravstvenim domom Ljubljana – Polje, kjer je nedolgo nazaj delovno mesto zapustilo vseh 8 zdravnic. S kampanjo Ustavimo rušenje javnega zdravstva želijo pobudniki in protestniki razgaliti problem pomanjkanja osebnih zdravnikov in doseči, da bi ministrstvo vsem državljanom zagotovilo izbranega osebnega zdravnika. Problema se zavedajo tudi na Zdravniški zbornici in poudarjajo, da bo porazdelitev pacientov med obstoječe, že tako preobremenjene zdravnike, samo še poslabšala slovensko zdravstvo.